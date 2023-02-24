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В «Мерседесе» пока не разобрались с причинами проблем

В «Мерседесе» пока не разобрались с причинами проблем
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Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин прокомментировал итоги второго тестового дня Формулы-1 в Бахрейне.

«Второй день прошёл не слишком удачно. Весь день мы работали над поиском оптимального баланса, а в конце остановились из-за проблем с надёжностью. Мы пытаемся понять, с чем связаны эти сложности, потому что вчера всё прошло хорошо. Теперь эта работа будет продолжаться всю ночь – утром мы будем знать больше. Будет интересно посмотреть, сможем ли мы понять, почему упала производительность, и смягчить влияние потерянного сегодня времени», — приводит слова Эндрю Шовлина официальный сайт «Мерседеса».

Напомним, британский пилот команды Джордж Расселл остановился на трассе за полтора часа до конца второго дня предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне. На болиде британца возникли проблемы с гидравликой. В итоге Джордж так и не вернулся на трассу.

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