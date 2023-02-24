Хюлькенберг: иногда я путаю кнопки на руле, но, к счастью, пока ничего не взорвалось

Немецкий пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг признался, что пока не до конца адаптировался к рулю в машине американской команды.

«Иногда я нажимаю не те кнопки на руле, но, к счастью, пока ничего не взорвалось», — приводит слова Нико Хюлькенберга журналист Тобиас Грюнер в своих социальных сетях.

Напомним, Нико Хюлькенберг заменил в составе команды «Хаас» немецкого гонщика Мика Шумахера, который, в свою очередь, занял место резервного пилота в «Мерседесе».

Последний полноценный сезон в «Королевских гонках» Нико провёл в 2019 году. После этого немец четыре раза выступал на Гран-при в составе «Рейсинг Пойнт» и «Астон Мартин», заменяя боевых пилотов.

Первая гонка сезона-2023 состоится 5 марта на автодроме в Бахрейне.