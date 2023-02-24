Хюлькенберг: иногда я путаю кнопки на руле, но, к счастью, пока ничего не взорвалось
Поделиться
Немецкий пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг признался, что пока не до конца адаптировался к рулю в машине американской команды.
«Иногда я нажимаю не те кнопки на руле, но, к счастью, пока ничего не взорвалось», — приводит слова Нико Хюлькенберга журналист Тобиас Грюнер в своих социальных сетях.
Напомним, Нико Хюлькенберг заменил в составе команды «Хаас» немецкого гонщика Мика Шумахера, который, в свою очередь, занял место резервного пилота в «Мерседесе».
Последний полноценный сезон в «Королевских гонках» Нико провёл в 2019 году. После этого немец четыре раза выступал на Гран-при в составе «Рейсинг Пойнт» и «Астон Мартин», заменяя боевых пилотов.
Первая гонка сезона-2023 состоится 5 марта на автодроме в Бахрейне.
Комментарии
- 24 февраля 2023
-
23:53
-
23:49
-
22:46
-
22:42
-
21:53
-
21:45
-
21:34
-
20:58
-
20:51
-
20:40
-
19:32
-
19:22
-
18:41
-
18:04
-
17:37
-
17:32
-
17:00
-
15:36
-
15:21
-
14:17
-
14:11
-
13:40
-
12:28
-
11:52
-
11:25
-
10:47
-
10:46
-
09:57
-
09:00
-
00:51
-
00:24
- 23 февраля 2023
-
23:34
-
23:03
-
22:37
-
22:17
Партнерский контент