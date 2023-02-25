Окон рассказал, как в Drive to Survive снова переврали события

Французский пилот «Альпин» Эстебан Окон признался, что остался в недоумении от некоторых эпизодов нового сезона сериала Drive to Survive от Netflix.

«В целом всё отражает реальные события, но порой очень странно. Например, эпизод, где я финишировал восьмым на Гран-при Франции и якобы сказал, что испытываю ощущения, как после победы. Но я не говорил такого никогда! Возможно, я такое говорил после пятого места в Австрии или после того, как занял четвёртое место в Японии, но точно не после финиша восьмым. И от этого странные ощущения. Возможно, это часть шоу. Нам не стоит жаловаться, сотрудничая с такой платформой.

Я не жалуюсь, но не хочу, чтобы люди думали, будто я доволен восьмым местом. Я хочу побеждать и не хочу быть восьмым. Но в этом бизнесе это обычное дело, я полагаю», — приводит слова Окона Racefans.