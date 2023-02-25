Сводная таблица лучших времён гонщиков на тестах Формулы-1 в Бахрейне

Пресс-служба «Пирелли» представила в своих социальных сетях сводную таблицу лучших времён гонщиков на предсезонных тестах Формулы-1 с указанием состава резины, на котором был показан этот результат.

Лучший результат по итогам тестов, напомним, достался пилоту «Ред Булл» Серхио Пересу, он был установлен в заключительный день предсезонных испытаний.

Сводная таблица лучших времён гонщиков на тестах Формулы-1 в Бахрейне