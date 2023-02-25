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Сводная таблица лучших времён гонщиков на тестах Формулы-1 в Бахрейне

Сводная таблица лучших времён гонщиков на тестах Формулы-1 в Бахрейне
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Пресс-служба «Пирелли» представила в своих социальных сетях сводную таблицу лучших времён гонщиков на предсезонных тестах Формулы-1 с указанием состава резины, на котором был показан этот результат.

Лучший результат по итогам тестов, напомним, достался пилоту «Ред Булл» Серхио Пересу, он был установлен в заключительный день предсезонных испытаний.

Сводная таблица лучших времён гонщиков на тестах Формулы-1 в Бахрейне

МестоПилотКомандаВремяДень тестовШины
1.Серхио Перес«Ред Булл»1.30,3053С4
2.Льюис Хэмилтон«Мерседес»1.30,6643С5
3.Валттери Боттас«Альфа Ромео»1.30,8273С5
4.Шарль Леклер«Феррари»1.31,0243С4
5.Карлос Сайнс«Феррари»1.31,0363С4
6.Юки Цунода«Альфа Таури»1.31,2613С4
7.Кевин Магнуссен«Хаас»1.31,3813С4
8.Джордж Расселл«Мерседес»1.31,4423С5
9.Фернандо Алонсо«Астон Мартин»1.31,4503С4
10.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»1.31,6102С5
11.Макс Ферстаппен«Ред Булл»1.31,6502С3
12.Фелипе Другович«Астон Мартин»1.32,0753С5
13.Ландо Норрис«Макларен»1.32,1603С3
14.Ник де Врис«Альфа Таури»1.32,2222С4
15.Нико Хюлькенберг«Хаас»1.32,4662С4
16.Логан Сарджент«Уильямс»1.32,5492С5
17.Пьер Гасли«Альпин»1.32,7623С3
18.Александер Албон«Уильямс»1.32,7933С5
19.Оскар Пиастри«Макларен»1.33,1752С3
20.Эстебан Окон«Альпин»1.33,2573С3
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