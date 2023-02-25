Сводная таблица лучших времён гонщиков на тестах Формулы-1 в Бахрейне
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Пресс-служба «Пирелли» представила в своих социальных сетях сводную таблицу лучших времён гонщиков на предсезонных тестах Формулы-1 с указанием состава резины, на котором был показан этот результат.
Лучший результат по итогам тестов, напомним, достался пилоту «Ред Булл» Серхио Пересу, он был установлен в заключительный день предсезонных испытаний.
Сводная таблица лучших времён гонщиков на тестах Формулы-1 в Бахрейне
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|День тестов
|Шины
|1.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|1.30,305
|3
|С4
|2.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|1.30,664
|3
|С5
|3.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|1.30,827
|3
|С5
|4.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|1.31,024
|3
|С4
|5.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|1.31,036
|3
|С4
|6.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|1.31,261
|3
|С4
|7.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|1.31,381
|3
|С4
|8.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|1.31,442
|3
|С5
|9.
|Фернандо Алонсо
|«Астон Мартин»
|1.31,450
|3
|С4
|10.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|1.31,610
|2
|С5
|11.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|1.31,650
|2
|С3
|12.
|Фелипе Другович
|«Астон Мартин»
|1.32,075
|3
|С5
|13.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|1.32,160
|3
|С3
|14.
|Ник де Врис
|«Альфа Таури»
|1.32,222
|2
|С4
|15.
|Нико Хюлькенберг
|«Хаас»
|1.32,466
|2
|С4
|16.
|Логан Сарджент
|«Уильямс»
|1.32,549
|2
|С5
|17.
|Пьер Гасли
|«Альпин»
|1.32,762
|3
|С3
|18.
|Александер Албон
|«Уильямс»
|1.32,793
|3
|С5
|19.
|Оскар Пиастри
|«Макларен»
|1.33,175
|2
|С3
|20.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|1.33,257
|3
|С3
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