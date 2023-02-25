Перес прокомментировал лучший результат в заключительный день тестов Ф-1 в Бахрейне

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался об итогах третьего дня предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне, по итогам которого он показал лучший результат.

«Тесты вышли очень интенсивными из-за их скоротечности, так что нам было крайне важно отработать эффективно. Мы справились с поставленными задачами, хорошо разобравшись с работой нашей новой машины. Проводить тесты в Бахрейне не так просто, состояние трассы здесь меняется каждый раз, когда вы покидаете боксы, асфальт здесь абразивный, а условия нельзя назвать стабильными. Но, думаю, мы сегодня сделали всё, что было в наших силах.

У нас не возникло проблем, мы смогли проехать большое количество кругов, а надёжность оказалась на неплохом уровне. Команда отлично потрудилась на базе в Милтон-Кинсе, подготовив хорошую машину, но, конечно, эту работу нужно продолжать. На какие скорости мы способны, узнаем только на следующей неделе, потому что на тестах картина остаётся неполной», — приводит слова Переса пресс-служба команды.