Алонсо воздержался от оценки уровня «Астон Мартин» относительно соперников

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвёл итоги трёхдневных тестов Формулы-1 в Бахрейне.

«Это был хороший для нас день с большим количеством пройденных кругов, мы смогли узнать много нового о машине. Но это только тесты, так что мы пока не знаем, что делают соперники, есть множество вопросов, на которые нужно ответить.

Нам не хватало Лэнса Стролла на этой неделе, но я должен сказать, что Фелипе отлично адаптировался и проделал хорошую работу. В целом машина была конкурентоспособной на протяжении всех трёх дней, но на следующей неделе нам предстоит сравнить наш уровень с остальными командами.

У нас осталось много возможностей, которые мы можем раскрыть, и я думаю, что мы находимся в хорошей позиции перед стартом сезона. Наша цель — сделать шаг вперёд по сравнению с прошлым годом, и мы будем продолжать поступательно двигаться вперёд», — приводит слова Фернандо Алонсо пресс-служба команды.