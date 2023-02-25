Бакстон: видел, как Норрис от разочарования ударил кулаком в стену

Журналист Уилл Бакстон сообщил, что он видел, как пилот «Макларена» Ландо Норрис ударил кулаком по стене от разочарования из-за итогов тестов перед сезоном-2023.

«Я видел, как он покинул гараж и пошёл в комнату пилотов. И Ландо ударил кулаком в стену, когда проходил мимо. Это был удар от разочарования», — сказал Уилл Бакстон в эфире Sky Sports.

«Макларен» на протяжении всех тестов преследовали проблемы, как технического характера, так и проблемы с темпом. Например, команда столкнулась с трещинами дефлекторов передних колёс, которые пришлось чинить при помощи скотча.

Кроме того, в команде признали, что не достигли поставленных задач при развитии болида.

Контракт Норриса с «Маклареном» истекает по окончании сезона-2025.