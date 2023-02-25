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В финском отборе на «Евровидение» участвует песня с припевом про Кими Райкконена

В финском отборе на «Евровидение» участвует песня с припевом про Кими Райкконена
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В одной из песен на финском отборе на песенный конкурс «Евровидение-2023» упомянули чемпиона мира 2007 года Кими Райкконена.

Одна из строк припева песни звучит как: «Вы знаете Кими Райкконена? (Да!) Он выиграл Формулу-1 (Точно). И даже если мы со всей Европы и идём разными путями, то мы всё равно смотрим на одно и то же небо».

Исполнителями этой композиции является группа под названием Portion Boys, а песня называется Samaa taivasta katsotaan, что в переводе означает «Смотрим на одно небо».

Примечательно, что Райкконен — не первый финский гонщик, упоминаемый в песнях. Так, в декабре прошлого года сообщалось, что Arcangel, испаноязычный хип-хоп музыкант, выпустил песню под названием Bottas с текстом о финском гонщике Формулы-1 Валттери Боттасе.

При этом видеоклип этой песни на YouTube набрал 2,2 миллиона просмотров менее чем за два дня с момента выпуска.

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