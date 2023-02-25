В финском отборе на «Евровидение» участвует песня с припевом про Кими Райкконена

В одной из песен на финском отборе на песенный конкурс «Евровидение-2023» упомянули чемпиона мира 2007 года Кими Райкконена.
Одна из строк припева песни звучит как: «Вы знаете Кими Райкконена? (Да!) Он выиграл Формулу-1 (Точно). И даже если мы со всей Европы и идём разными путями, то мы всё равно смотрим на одно и то же небо».
Исполнителями этой композиции является группа под названием Portion Boys, а песня называется Samaa taivasta katsotaan, что в переводе означает «Смотрим на одно небо».
Примечательно, что Райкконен — не первый финский гонщик, упоминаемый в песнях. Так, в декабре прошлого года сообщалось, что Arcangel, испаноязычный хип-хоп музыкант, выпустил песню под названием Bottas с текстом о финском гонщике Формулы-1 Валттери Боттасе.
При этом видеоклип этой песни на YouTube набрал 2,2 миллиона просмотров менее чем за два дня с момента выпуска.
- 26 февраля 2023
-
00:04
- 25 февраля 2023
-
23:57
-
23:43
-
22:57
-
22:53
-
22:03
-
21:55
-
21:49
-
20:53
-
20:48
-
19:50
-
19:29
-
19:21
-
18:46
-
18:39
-
17:52
-
17:36
-
16:55
-
16:34
-
16:13
-
15:32
-
14:21
-
13:55
-
12:42
-
12:38
-
12:16
-
12:01
-
11:24
-
10:52
-
09:54
-
09:43
-
09:00
-
00:51
- 24 февраля 2023
-
23:53
-
23:49