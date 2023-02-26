Хельмут Марко высказался о возможной продаже «Альфа Таури»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал слухи о возможной продаже младшей команды австрийцев «Альфа Таури».

«Вообще, мы не комментируем слухи. Понятно, что «Альфа Таури» не может довольствоваться прошлогодним результатом — девятым местом в Кубке конструкторов. Но решение о продаже полностью зависит от акционеров. Всё остальное это слухи. Безусловно, мы думаем о том, как повысить эффективность. Если одна команда выигрывает чемпионат, а другая занимает девятое место, то очевидно, что-то работает не лучшим образом. Общий результат неудовлетворителен. Наши акционеры, как порядочные и деловые люди, примут наилучшее решение.

Вторая команда — часть нашей философии. Феттель и Ферстаппен пришли к нам через «Альфа Таури». Но если команда не работает должным образом, то это никак не поможет», — приводит слова Марко Motorsport.