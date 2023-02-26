Джордж Расселл назвал дедлайн, к которому определятся шансы «Мерседеса» на чемпионство
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Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл высказался о крайнем сроке, к которому определятся шансы команды на чемпионство в сезоне-2023.
«Если вы посмотрите на календарь, то увидите, что у нас, насколько я помню, за первые два с половиной или три месяца всего пять гонок, тогда как в конце сезона мы проведём 10 или 11 гонок за такой же промежуток времени.
Так что этот сезон будет выигран или проигран с середины и до конца сезона, а не в первых пяти гонках. Как бы мы ни хотели победить в Бахрейне, мы понимаем, что нам важна правильно настроенная машина к шестой гонке, потому что именно тогда будут набираться важнейшие очки», – приводит слова Расселла издание GPFans.
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