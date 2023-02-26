Сайнс объяснил, почему «Феррари» не нужно сравнивать с «Ред Булл» на предсезонных тестах
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Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс объяснил, почему его команду не нужно сравнивать на предсезонных тестах с фаворитами сезона, австрийским коллективом «Ред Булл».
«Соответствуем ли мы «Ред Булл»? Я не знаю, потому что я не могу сказать, в каком режиме двигателя они работают и какое конкретно стоит у них антикрыло.
Мы не сомневаемся в том, что приняли верные решения. Тесты – часть эволюции машины, и мы стараемся избавиться от вялости и приблизиться к «Ред Булл» на прямых. И я надеюсь, что у нас это получится», – приводит слова Сайнса издание Racingnews365.
Ранее в интервью Сайнс рассказал, беспокоят ли его близкие отношения между Леклером и Вассёром.
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