Сайнс объяснил, почему «Феррари» не нужно сравнивать с «Ред Булл» на предсезонных тестах

Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс объяснил, почему его команду не нужно сравнивать на предсезонных тестах с фаворитами сезона, австрийским коллективом «Ред Булл».

«Соответствуем ли мы «Ред Булл»? Я не знаю, потому что я не могу сказать, в каком режиме двигателя они работают и какое конкретно стоит у них антикрыло.

Мы не сомневаемся в том, что приняли верные решения. Тесты – часть эволюции машины, и мы стараемся избавиться от вялости и приблизиться к «Ред Булл» на прямых. И я надеюсь, что у нас это получится», – приводит слова Сайнса издание Racingnews365.

Ранее в интервью Сайнс рассказал, беспокоят ли его близкие отношения между Леклером и Вассёром.

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