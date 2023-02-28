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Формула-1 объявила о начале сотрудничества с футбольным клубом «Тоттенхэм»

Формула-1 объявила о начале сотрудничества с футбольным клубом «Тоттенхэм»
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Формула-1 объявила о начале сотрудничества с футбольным клубом «Тоттенхэм Хотспур», выступающим в английской Премьер-лиге на одноимённом стадионе. Стороны заключили соглашение о партнёрстве сроком на 15 лет.

Фото: prnewswire.com

Осенью нынешнего года на стадионе «Тоттенхэма» в рамках кооперации откроется первый в мире картинг-центр. Кроме того, будут проводиться различные интерактивные мероприятия по автоспорту.

«Поскольку мы продолжаем развивать наш вид спорта по всему миру, партнёрство с таким всемирно известным брендом, как «Тоттенхэм Хотспур», позволит нам рассказать о Формуле-1 и об автоспорте новой аудитории. Картинг-центр будет тем местом, куда захотят сходить семьи, друзья и начинающие гонщики со всего мира. У наших брендов общее видение относительно построения карьерных возможностей, поощрения разнообразия и инклюзивности», — приводит слова руководителя Формулы-1 Стефано Доменикали GPFans.

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