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Официальный сайт Ф-1 опубликовал рейтинг команд по итогам тестов, «Мерседес» — в топ-3

Официальный сайт Ф-1 опубликовал рейтинг команд по итогам тестов, «Мерседес» — в топ-3
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Официальный сайт Формулы-1 представил рейтинг команд чемпиона по итогам предсезонных тестов, которые прошли на прошлой неделе.

С 23 по 25 февраля на автодроме в Бахрейне прошли предсезонные тесты. Там же в ближайший уикенд с 3 по 5 марта состоится первая гонка в новом сезоне Формуле-1.

Первые два места занимают «Ред Булл» и «Феррари». Стоит отметить, что замкнул тройку лучших «Мерседес», несмотря на то, что многие эксперты отмечали, что «Астон Мартин» превосходит немецкий коллектив по итогам тестов.

В статье на официальном сайте отмечается, что по данным источника у «Мерседеса» сохранится преимущество над командами средней группы.

1. «Ред Булл»
2. «Феррари»
3. «Мерседес»
4. «Астон Мартин»
5. «Альпин»
6. «Альфа Ромео»
7. «Макларен»
8. «Альфа Таури»
9. «Хаас»
10. «Уильямс»

У «Мерседеса» и «Феррари» снова проблемы, «Астон Мартин» шокирует. Итоги тестов Ф-1 У «Мерседеса» и «Феррари» снова проблемы, «Астон Мартин» шокирует. Итоги тестов Ф-1
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