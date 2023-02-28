Официальный сайт Ф-1 опубликовал рейтинг команд по итогам тестов, «Мерседес» — в топ-3

Официальный сайт Формулы-1 представил рейтинг команд чемпиона по итогам предсезонных тестов, которые прошли на прошлой неделе.
С 23 по 25 февраля на автодроме в Бахрейне прошли предсезонные тесты. Там же в ближайший уикенд с 3 по 5 марта состоится первая гонка в новом сезоне Формуле-1.
Первые два места занимают «Ред Булл» и «Феррари». Стоит отметить, что замкнул тройку лучших «Мерседес», несмотря на то, что многие эксперты отмечали, что «Астон Мартин» превосходит немецкий коллектив по итогам тестов.
В статье на официальном сайте отмечается, что по данным источника у «Мерседеса» сохранится преимущество над командами средней группы.
1. «Ред Булл»
2. «Феррари»
3. «Мерседес»
4. «Астон Мартин»
5. «Альпин»
6. «Альфа Ромео»
7. «Макларен»
8. «Альфа Таури»
9. «Хаас»
10. «Уильямс»
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