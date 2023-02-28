Официальный сайт Ф-1 опубликовал рейтинг команд по итогам тестов, «Мерседес» — в топ-3

Официальный сайт Формулы-1 представил рейтинг команд чемпиона по итогам предсезонных тестов, которые прошли на прошлой неделе.

С 23 по 25 февраля на автодроме в Бахрейне прошли предсезонные тесты. Там же в ближайший уикенд с 3 по 5 марта состоится первая гонка в новом сезоне Формуле-1.

Первые два места занимают «Ред Булл» и «Феррари». Стоит отметить, что замкнул тройку лучших «Мерседес», несмотря на то, что многие эксперты отмечали, что «Астон Мартин» превосходит немецкий коллектив по итогам тестов.

В статье на официальном сайте отмечается, что по данным источника у «Мерседеса» сохранится преимущество над командами средней группы.

1. «Ред Булл»

2. «Феррари»

3. «Мерседес»

4. «Астон Мартин»

5. «Альпин»

6. «Альфа Ромео»

7. «Макларен»

8. «Альфа Таури»

9. «Хаас»

10. «Уильямс»