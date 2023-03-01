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«Это грязно». Хаккинен читает, что Перес способен выполнить любой приказ «Ред Булл»

«Это грязно». Хаккинен читает, что Перес способен выполнить любой приказ «Ред Булл»
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Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен поделился мнением о пилоте «Ред Булл» Серхио Пересе.

«Перес — хороший товарищ по команде. Ему разрешается быть непослушным, но при этом он слушается команду. Я имею ввиду, он вполне может замедлить других или что-то подобное. Серхио всё равно. Он сделает это, если скажет команда. Будет это квалификация, или гонка, но он сделает то, о чем его просят. Это грязно, но это работает. Это вопрос имиджа, но иногда такое случается.

Борьба с Ферстаппеном? Вы никогда не продвинетесь далеко, если не будете думать, что вы быстры, но когда у вас есть такой напарник, как Макс, вам нужно быть реалистом. Нужно признать, что вам не под силу победить Макса. Нужно что-то почти сверхъестественное, чтобы победить Макса. Перес будет вторым, в этом нет никаких сомнений", — приводит слова Хаккинена Unibet.

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