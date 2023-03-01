«Либо уверенность в себе, либо упрямство». Хилл — о концепции болида «Мерседеса»

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл высказался о решении «Мерседеса» сохранить концепцию болида.

«Это говорит либо об излишней уверенности в себе, либо об упрямстве. «Альфа Ромео», например, сделала заднюю часть машины более похожей на варианты «Ред Булл» и «Феррари». Однако если вы копируете решения других, то в любом случае будете позади тех команд, которые придумали это решение.

Помню, как во времена моих выступлений в «Джордане» в команде только и делали, что говорили о технических решениях ведущих коллективов. В «Уильямсе» же, наоборот, были польщены, когда другие копировали их решения. Сейчас «Мерседес», как и «Уильямс» в прошлом, сам хочет стать ориентиром для других. Они считают, что у их машины огромный потенциал. Надеюсь, мы это увидим. Нам нужна борьба за победу в чемпионате», — приводит слова Деймона Хилла RacingNews365.