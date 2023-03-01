«Либо уверенность в себе, либо упрямство». Хилл — о концепции болида «Мерседеса»

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл высказался о решении «Мерседеса» сохранить концепцию болида.
«Это говорит либо об излишней уверенности в себе, либо об упрямстве. «Альфа Ромео», например, сделала заднюю часть машины более похожей на варианты «Ред Булл» и «Феррари». Однако если вы копируете решения других, то в любом случае будете позади тех команд, которые придумали это решение.
Помню, как во времена моих выступлений в «Джордане» в команде только и делали, что говорили о технических решениях ведущих коллективов. В «Уильямсе» же, наоборот, были польщены, когда другие копировали их решения. Сейчас «Мерседес», как и «Уильямс» в прошлом, сам хочет стать ориентиром для других. Они считают, что у их машины огромный потенциал. Надеюсь, мы это увидим. Нам нужна борьба за победу в чемпионате», — приводит слова Деймона Хилла RacingNews365.
- 1 марта 2023
-
20:54
-
20:03
-
19:45
-
19:40
-
18:52
-
17:58
-
17:46
-
17:25
-
16:35
-
16:15
-
15:23
-
15:20
-
14:21
-
13:59
-
13:55
-
12:51
-
12:32
-
12:07
-
11:56
-
11:23
-
10:46
-
10:05
-
00:32
- 28 февраля 2023
-
23:26
-
22:41
-
21:33
-
20:41
-
19:58
-
19:14
-
18:55
-
17:55
-
16:35
-
16:33
-
15:54
-
14:48