Источник: Стролл выступит в Бахрейне, если успешно пройдёт медосмотр ФИА

Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл приедет на Гран-при Бахрейна, чтобы пройти медицинский контроль ФИА, сообщает итальянское издание Motorsport.
Как сообщает источник, именно от итогов медосмотра будет зависеть, выступит ли Стролл на этапе в Бахрейне. При этом ожидается, что Стролл легко пройдёт медицинские проверки и примет участие в первой тренировке на трассе «Сахир».
Напомним, на предсезонной подготовке в Испании канадец угодил в велосипедную аварию, но отделался травмой руки. Также прошёл слух, что пилот получил переломы двух запястий.
По информации ресурса, инцидент произошёл в городе Михас (провинция Малага). После аварии Стролл отправился в Барселону, где посетил специалиста Ксавье Мира, известного по работе с гонщиками MotoGP. Также сообщается, что Стролл получил травму правой руки и запястья.
На предсезонных тестах в Бахрейне, прошедших с 23 по 25 февраля, Стролла заменил резервист «Астон Мартин», бразилец Фелипе Другович.
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