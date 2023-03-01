Источник: Стролл выступит в Бахрейне, если успешно пройдёт медосмотр ФИА

Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл приедет на Гран-при Бахрейна, чтобы пройти медицинский контроль ФИА, сообщает итальянское издание Motorsport.

Как сообщает источник, именно от итогов медосмотра будет зависеть, выступит ли Стролл на этапе в Бахрейне. При этом ожидается, что Стролл легко пройдёт медицинские проверки и примет участие в первой тренировке на трассе «Сахир».

Напомним, на предсезонной подготовке в Испании канадец угодил в велосипедную аварию, но отделался травмой руки. Также прошёл слух, что пилот получил переломы двух запястий.

По информации ресурса, инцидент произошёл в городе Михас (провинция Малага). После аварии Стролл отправился в Барселону, где посетил специалиста Ксавье Мира, известного по работе с гонщиками MotoGP. Также сообщается, что Стролл получил травму правой руки и запястья.

На предсезонных тестах в Бахрейне, прошедших с 23 по 25 февраля, Стролла заменил резервист «Астон Мартин», бразилец Фелипе Другович.