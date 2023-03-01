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Хаккинен: титулы усилили уверенность Ферстаппена, вряд ли есть гонщики быстрее него

Хаккинен: титулы усилили уверенность Ферстаппена, вряд ли есть гонщики быстрее него
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Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен уверен, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен будет явным фаворитом предстоящего сезона и ему может помешать лишь проблемы с надёжностью болида.

«Макс — очень сильный гонщик. И всегда был им. Ферстаппен много работал ради этого. Есть ли кто-то быстрее него? Вряд ли. Сейчас не могу назвать никого. Титулы только усилили его уверенность в себе. Он лучше знает, как готовиться к сезону, по-прежнему остаётся молодым гонщиком и команда знает его возможности. Видно, что Макс сейчас в отличной форме. И он не будет становиться хуже, а продолжит развиваться.

Преимущество соперники могут получить только если команда допустит ошибку, развивая болид. Тогда машина станет испытывать проблемы с надёжностью и это единственное, что может остановить Макса», — приводит слова Хаккинена Racingnews365.

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