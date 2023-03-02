Албон: думаю, мы на 10-м месте среди команд. Наши конкуренты — «Макларен» и «Альфа Таури»

Пилот «Уильямса» Александер Албон оценил расклад сил в пелотоне перед стартом сезона-2023.

«Возможно, я слишком пессимистичен, но на первый взгляд мы находимся на десятом месте среди команд. Многое будет зависеть от того, как мы проведём весь сезон. Станем ли мы лучше понимать машину? И, конечно, очевидно, что у нас по-прежнему нет технического директора. Но нам нужно увидеть прогресс в тех областях, в которых мы чувствуем себя ограниченными в вопросе пилотирования. И если этот прогресс есть, то это говорит о том, что мы движемся в верном направлении.

Мы уже сделали шаг вперёд, но нам нужно больше. Если мы закончим сезон лучше, чем начали, как и в прошлом году, то я буду счастлив.

Мы должны быть реалистами. Мы определённо добились прогресса, но с точки зрения темпа он есть у всех. Мы показали хороший уровень надёжности на тестах, и это радует. В первой гонке сезона всегда возникают проблемы с надёжностью, и, надеюсь, мы сможем этим воспользоваться. Думаю, нашими прямыми конкурентами являются «Альфа Таури» и «Макларен». Я считаю, что мы немного отстаём, но давайте посмотрим, что получится в гонках», — приводит слова Албона The Race.