Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация. Онлайн-трансляция

Сегодня, 4 марта, состоится квалификация первого этапа сезона-2023 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Бахрейна. Этап принимает стационарный Международный автодром Бахрейна в Сахире. Начало квалификации запланировано на 18:00 мск.

Напомним, что в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В позапрошлом сезоне Формулы-1 чемпионом также стал Ферстаппен, для которого это был первый титул в карьере. В сезоне-2023 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Онлайн-трансляция квалификации