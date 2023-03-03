Стролл смог покинуть машину только с помощью механиков. Ранее он сломал оба запястья

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл с трудом смог покинуть болид по окончании второй тренировки Гран-при Бахрейна. Канадец смог вылезти из кокпита только с помощью механиков.
Фото: twitter.com/ceyhunbalcik
Примечательно, что Стролл, получивший переломы обоих запястий в ходе предсезонной подготовки, в ходе второй сессии свободных заездов пожаловался своему гоночному инженеру, что он не может проходить первый и второй повороты так, как он ему советовал, из-за проблем с руками.
Напомним, Стролл получил травму во время предсезонной подготовки. Канадский гонщик попал в велосипедную аварию и повредил руку. Сообщалось, что он сломал оба запястья. Во время предсезонных тестов в Бахрейне его заменял Фелипе Другович.
При этом команда ранее сообщала, что Другович может заменить Стролла в гонке, если это вдруг потребуется.
Гран-при Бахрейна проходит с 3 по 5 марта.
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