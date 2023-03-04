Росберг: восьмой титул Хэмилтона всё ещё возможен

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг не согласился с мнением, что его бывший напарник и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон близок к уходу из профессионального спорта.

«Полагаю, все, включая самого Хэмилтона, хотели бы увидеть его сражения с Максом Ферстаппеном за победу. На мой взгляд, он наслаждается этим вызовом и хочет вернуть «Мерседес» на вершину. Восьмой титул всё ещё возможен. Я не считаю, что Хэмилтон сейчас думает об уходе. Он полностью сосредоточен на том, чтобы выжать всё из нового сезона», — сказал Росберг в эфире Sky Sports.

Действующий контракт Льюиса Хэмилтона с «Мерседесом» рассчитан до конца 2023 года. Стоит отметить, что в прошлом сезоне Хэмилтон не выиграл ни одной гонки впервые в карьере.