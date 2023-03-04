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Расселл рассчитывает на борьбу за третье место в гонке Гран-при Бахрейна

Расселл рассчитывает на борьбу за третье место в гонке Гран-при Бахрейна
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал итоги квалификации Гран-при Бахрейна, в которой он занял шестое место.

«Пятница стала для нас небольшим шоком, потому что мы действительно не понимали, почему мы так сильно потеряли темп. Мы внесли некоторые изменения в настройки, и они превзошли наши ожидания, так что это позитивный момент, но, думаю, мы там, где и ожидали быть после зимних тестов. Наша цель зимой заключалась в том, чтобы убедиться, что у нас есть машина, от которой можно отталкиваться при развитии, и у нас нет других проблем.

Мы потратили примерно три четверти прошлого сезона на решение проблем, и сейчас я чувствую, что у нас машина, которой приятно управлять. В целом, кажется, у нас хорошая машина, так что теперь мы можем сосредоточиться на увеличении уровня прижимной силы и производительности, что команда уже долгое время делала. Конечно, есть позитивные признаки, но нам есть над чем работать.

В гонке не будет существенных изменений. Думаю, нас ждёт борьба за третье место. «Феррари» за последние четыре года демонстрировала, что она сильна в квалификации, а в гонке у них чуть больше проблем, так что я рад, что не сильно от них отстал. Фернандо Алонсо — тёмная лошадка, но у него был хороший гоночный темп на тестах, так что, думаю, борьба за третье место ожидается интересная. Жаль, что «Ред Булл» так далеко впереди», — приводит слова Расселла Sky Sports.

«Феррари» сама отказалась бороться за первый поул сезона. Удивительно, что вообще могла! «Феррари» сама отказалась бороться за первый поул сезона. Удивительно, что вообще могла!
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