Албон считает, что мог попасть в третий сегмент квалификации, если бы не повреждение крыла

Пилот «Уильямса» Александер Албон прокомментировал итоги квалификации Гран-при Бахрейна, в которой он стал 15-м.
«В квалификации я получил повреждение переднего крыла, мы потеряли один из закрылков, поэтому я не проехал круг во втором сегменте. Это разочаровывает, потому что я считаю, что мы могли претендовать на место в десятке. Я немного разочарован, потому что в первом сегменте я занял девятое место, так что я чувствую, что мы заслуживали большего, чем то, где мы оказались по итогам квалификации. Но, если посмотреть на то, где мы были в прошлом году и где оказались сейчас, то, не считая «Астон Мартин», мы команда, которая сделала самый большой шаг вперёд за межсезонье.
Я горжусь всеми в команде и на заводе, мы движемся в верном направлении. Мы действительно оживаем, когда трасса остывает, и я бы сказал, что наш гоночный темп выше, чем квалификационный, так что посмотрим, где мы окажемся завтра», — приводит слова Албона пресс-служба команды.
- 4 марта 2023
-
20:54
-
20:48
-
20:41
-
20:11
-
20:01
-
19:46
-
19:42
-
19:31
-
19:28
-
19:25
-
19:13
-
18:55
-
18:35
-
18:15
-
18:10
-
17:35
-
17:02
-
16:35
-
15:45
-
15:35
-
14:37
-
14:29
-
14:07
-
13:13
-
13:06
-
12:34
-
11:40
-
11:00
-
10:43
-
10:39
-
09:59
-
09:35
-
00:40
-
00:27
-
00:15