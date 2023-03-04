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Албон считает, что мог попасть в третий сегмент квалификации, если бы не повреждение крыла

Албон считает, что мог попасть в третий сегмент квалификации, если бы не повреждение крыла
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Пилот «Уильямса» Александер Албон прокомментировал итоги квалификации Гран-при Бахрейна, в которой он стал 15-м.

«В квалификации я получил повреждение переднего крыла, мы потеряли один из закрылков, поэтому я не проехал круг во втором сегменте. Это разочаровывает, потому что я считаю, что мы могли претендовать на место в десятке. Я немного разочарован, потому что в первом сегменте я занял девятое место, так что я чувствую, что мы заслуживали большего, чем то, где мы оказались по итогам квалификации. Но, если посмотреть на то, где мы были в прошлом году и где оказались сейчас, то, не считая «Астон Мартин», мы команда, которая сделала самый большой шаг вперёд за межсезонье.

Я горжусь всеми в команде и на заводе, мы движемся в верном направлении. Мы действительно оживаем, когда трасса остывает, и я бы сказал, что наш гоночный темп выше, чем квалификационный, так что посмотрим, где мы окажемся завтра», — приводит слова Албона пресс-служба команды.

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