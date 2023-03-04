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Норрис — об 11-й позиции в квалификации: всё получилось лучше, чем я ожидал

Норрис — об 11-й позиции в квалификации: всё получилось лучше, чем я ожидал
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Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал итоги квалификации Гран-при Бахрейна, которую он закончил на 11-й позиции.

«11-я позиция в первой квалификации сезона — достойный результат, которым я доволен, потому что я смог на максимум использовать возможности машины. Может быть, я бы смог проехать на одну десятую быстрее, но, чтобы подняться на одну позицию, мне не хватило двух десятых секунды.

Квалификация получилась очень сложной, была плотная борьба как в средней группе, так и среди лидеров. Но в итоге всё получилось лучше, чем я ожидал сегодня днём. Завтра нас ждёт долгая гонка на трассе, на которой можно обгонять, так что я надеюсь отыграть несколько позиций», — приводит слова Ландо Норриса официальный сайт «Макларена».

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