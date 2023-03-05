Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Он невероятно мотивирован». Техдиректор «Астон Мартин» высказался об Алонсо

«Он невероятно мотивирован». Техдиректор «Астон Мартин» высказался об Алонсо
Аудио-версия:
Комментарии

Технический директор британской команды Формулы-1 «Астон Мартин» Дэн Феллоуз положительно отозвался о пилоте коллектива, испанце Фернандо Алонсо.

«Фернандо производит отличное впечатление. Он невероятно мотивирован, конкурентоспособен и привнёс в команду огромное количество энергии. Его способность выявлять проблемы машины очень помогает команде инженеров», — приводит слова Феллоуза издание Motorsport.

Новость по теме
Алонсо: мечты о поул-позишен? Это было слишком оптимистично

Сегодня, 5 марта, на стационарном Международном автодроме Бахрейна в Сахире состоится гонка первого этапа сезона-2023 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Бахрейна.

Начало гонки Формулы-1 запланировано на 18:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Бахрейна — 2023. Онлайн-трансляция гонки

Это что, Алонсо правда поборется за титул Ф-1?! Тренировки ГП Бахрейна интригуют Это что, Алонсо правда поборется за титул Ф-1?! Тренировки ГП Бахрейна интригуют
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023