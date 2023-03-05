В ФИА сообщили об изменениях правил выезда с пит-лейна после случая с Ферстаппеном

Международная автомобильная федерация (ФИА) обновила правила по выезду с пит-лейна пилотами Формулы-1 во время гонок. В частности, поводом стал инцидент, произошедший в мае прошлого года во время Гран-при Монако.

Напомним, пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен совершил наезд на ограничительную линию на выезде с пит-лейна. После гонки «Феррари» подала протест, полагая, что гонщик австрийского коллектива таким образом нарушил спортивный регламент Формулы-1.

Согласно новым правилам, пересечением будет считаться лишь тот случай, когда колесо не просто наезжает на линию, но и какой-либо своей частью пересекает её.

«Во избежание сомнений пересечением считается ситуация, когда внешняя часть шины выходит за внешнюю по отношению к пит-лейну часть окрашенной линии на трассе», — приводит обновлённый текст регламента издание Motorsport.

Сегодня, 5 марта, на стационарном Международном автодроме Бахрейна в Сахире состоится гонка первого этапа сезона-2023 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Бахрейна.

Начало гонки Формулы-1 запланировано на 18:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Бахрейна — 2023. Онлайн-трансляция гонки