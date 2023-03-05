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Бортолето выиграл гонку Ф-3 в Бахрейне, Гёте — второй, Бедрин — 17-й

Завершилась гонка Формулы-3 Гран-при Бахрейна. Первым финишировал Габриэль Бортолето, второе место у Оливера Гёте, а замкнул тройку лучших Дино Беганович.

Российский гонщик Никита Бедрин показал 17-й результат.

Отметим, что Габриэль Мини первым пересёк линию финиша, но гонщик был наказан пятисекундным штрафом за нарушение процедуры старта. Бедрин в одном из поворотов выехал на гравий, потерял позиции и вынужден был отыгрываться.

Примечательно, что пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо лично поприветствовал своего подопечного, Габриэля Бортолето после гонки.

Формула-3. Бахрейн. Главная гонка

1. Габриэль Бортолето («Трайдент») 2:47,906.

2. Оливер Гёте («Трайдент») +0,8.

3. Дино Беганович («Према Рейсинг») +1,1.

4. Грегуар Соси («АРТ Гран-при») +1,3.

5. Люк Браунинг («Хайтек Пульс-Эйт») +1,6.

6. Пепе Марти («Кампос Рейсинг») +1,8.

7. Кэйлен Фредерик («АРТ Гран-при») +2,1.

8. Габриэль Мини («Хайтек Пульс-Эйт») +4,6.

9. Себастьян Монтойя («Хайтек Пульс-Эйт») +6,8.

10. Франко Колапинто («МП Моторспорт») +9,8.

...

17. Никита Бедрин («Йензер Моторспорт») +22,0.

Общий зачёт (топ-10):

1. Габриэль Бортолето («Трайдент») — 26 очков.

2. Оливер Гёте («Трайдент») — 23.

3. Дино Беганович («Према») — 22.

4. Хосеп-Мария Марти («Кампос») — 19.

5. Грегуар Соси (ART) — 16.

6. Франко Колапинто (MP) — 10.

7. Люк Браунинг («Хайтек») — 10.

8. Кайо Коллет («Ван Амерсфорт») — 8.

9. Пол Арон («Према») — 6.

10. Кайлен Фредерик (ART) — 6.