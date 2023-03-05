«Один из худших гоночных дней в жизни». Вольф высказался о Гран-при Бахрейна

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф подвёл итоги Гран-при Бахрейна.

«Один из худших гоночных дней в моей жизни. Действительно, не очень хорошо, нам просто не хватало темпа. Это отражение тестов. «Астон Мартин» очень быстр, они заслужили это.

«Ред Булл» просто находится на другой планете. Вот что обидно, потому что они так далеко впереди, это напоминает мне о наших лучших годах, когда мы просто отрывались на секунду от всех остальных.

Это эталон, и мы должны делать один шаг за другим, чтобы вернуться, и мы можем это сделать. Мы можем, абсолютно точно можем. Я думаю, что нужно делать гораздо более радикальные шаги, чем надеяться на прибавку в три десятые», — приводит слова Вольфа Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Гонка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 57 кругов.

2. Серхио Перес («Ред Булл») +12,0 сек.

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +38,6.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +48,1.

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +51,0.

6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +54,5.

7. Джордж Расселл («Мерседес») +55,9.

8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.12,6.

9. Пьер Гасли («Альпин») +1.13,8.

10. Александер Албон («Уильямс») +1.29,8.

11. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.30,870.

12. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.

13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

14. Ник де Врис («Альфа Таури») +1 круг.

15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.

16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Таури») +1 круг.

17. Ландо Норрис («Макларен») +2 круга.

Эстебан Окон («Альпин») — сошёл.

Шарль Леклер («Феррари») — сошёл.

Оскар Пиастри («Макларен») — сошёл.