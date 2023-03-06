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Джолион Палмер рассказал, в чём главный шанс конкурентов «Ред Булл»

Джолион Палмер рассказал, в чём главный шанс конкурентов «Ред Булл»
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Бывший пилот Формулы-1 и эксперт Джолион Палмер после Гран-при Бахрейна высказался об австрийской команде Формулы-1 «Ред Булл».

«Я ожидаю, что «Ред Булл» вновь станут чемпионами, они должны выигрывать каждую гонку — это моя ставка. Учитывая их выступление, я не вижу никого, кто мог бы бросить им вызов…

Однако не стоит делать поспешные выводы: остаётся вопрос развития. У «Ред Булл» меньше других времени на аэродинамические испытания. Даже меньше из-за нарушения финансового регламента», — приводит слова Палмера Yahoo Sports со ссылкой на F1TV.

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Напомним, пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Серхио Перес заняли два первых места на Гран-при Бахрейна (победил Макс). Их отрыв от соперников составил 38 и 26 секунд.

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