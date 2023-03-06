Марко — о Гран-при Бахрейна: на подиуме было три болида «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о выступлении британской команды «Астон Мартин» на Гран-при Бахрейна, прошедшем с 3 по 5 марта в Сахире.

Напомним, пилот «Астон Мартин» и двукратный чемпион мира, испанец Фернандо Алонсо финишировал третьим, уступив только Серхио Пересу и Максу Ферстаппену.

«То, что есть у Дэна Фаллоуза (бывшего главы отдела аэродинамики «Ред Булл», перешедшего в «Астон Мартин». – Прим. «Чемпионата») в голове, невозможно стереть. Копирование подхода запрещено, но можно ли так копировать, не имея документации на машину? У нас было три болида «Ред Булл» на подиуме, только у последнего стоит другой двигатель», – сказал Марко в интервью Servus TV.

Ранее Фернандо Алонсо назвал «Астон Мартин» единственной командой, готовой на всё ради чемпионства.