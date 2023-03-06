Сайнс: как только «Феррари» жмёт на газ, то откатывается назад. У «Астон Мартин» этого нет

Пилот «Феррари», испанец Карлос Сайнс высказался о проблеме команды с износом шин, а также сравнил её с ближайшими конкурентами.

«Износ шин очень беспокоил в Бахрейне. Я хочу, чтобы, когда мы перейдём на другие трасы, не так сильно нагревающие задние шины, мы стали устойчивее. Очевидно, что у машин «Ред Булл» и «Астон Мартин» есть что-то, что позволяет не так изнашивать шины.

Если вы обратите внимание на «Мерседес», то у нас схожая степень деградации, тогда как две другие команды по какой-то причине отличаются. Вот что нам необходимо изучить.

Вы видели, как Фернандо и Макс могли давить на шины и как сильно приходилось беречься нам. Как только мы жмём на газ, то откатываемся назад. Так что это не приносит нам серьёзных дивидендов», – цитирует Сайнса издание RacingNews365.

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