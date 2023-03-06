Сайнс: как только «Феррари» жмёт на газ, то откатывается назад. У «Астон Мартин» этого нет

Пилот «Феррари», испанец Карлос Сайнс высказался о проблеме команды с износом шин, а также сравнил её с ближайшими конкурентами.
«Износ шин очень беспокоил в Бахрейне. Я хочу, чтобы, когда мы перейдём на другие трасы, не так сильно нагревающие задние шины, мы стали устойчивее. Очевидно, что у машин «Ред Булл» и «Астон Мартин» есть что-то, что позволяет не так изнашивать шины.
Если вы обратите внимание на «Мерседес», то у нас схожая степень деградации, тогда как две другие команды по какой-то причине отличаются. Вот что нам необходимо изучить.
Вы видели, как Фернандо и Макс могли давить на шины и как сильно приходилось беречься нам. Как только мы жмём на газ, то откатываемся назад. Так что это не приносит нам серьёзных дивидендов», – цитирует Сайнса издание RacingNews365.
Карлос Сайнс показал, как он тренируется в сауне
- 7 марта 2023
-
00:43
- 6 марта 2023
-
23:33
-
22:13
-
21:47
-
21:40
-
21:15
-
21:12
-
20:00
-
19:12
-
19:10
-
18:51
-
18:03
-
18:01
-
16:03
-
14:50
-
13:42
-
13:02
-
11:15
-
10:43
-
10:17
-
09:40
-
02:59
-
00:45
-
00:30
-
00:05
-
00:02
- 5 марта 2023
-
23:33
-
23:09
-
23:07
-
23:01
-
22:32
-
22:18
-
22:09
-
22:05
-
21:53