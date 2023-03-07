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«Мы очень отстали». Джордж Расселл рассказал о проблемах «Мерседеса»

«Мы очень отстали». Джордж Расселл рассказал о проблемах «Мерседеса»
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Пилот команды Формулы-1 «Мерседес» Джордж Расселл выразил мнение, что немецкому коллективу предстоит проделать много работы для того, чтобы бороться за призовые места на регулярной основе.

«Мы здесь для того, чтобы побеждать. Конечно, мы нацелены улучшать каждые результаты. Однако если мне предложат выбрать: бороться и при этом иметь возможность одержать победу в гонке или придерживаться медленного прогресса, то я выберу первый вариант.

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И если нам придётся пожертвовать некоторыми гонками ради того, чтобы наша машина стала более конкурентоспособной, даже если это будет, допустим, вторая половина сезона, то мы непременно к этому прибегнем. Мы очень отстали», — приводит слова Расселла издание Motorsport.

Ранее британский гонщик заявил, что в нынешнем сезоне ни одна команда не сможет составить конкуренцию австрийскому коллективу «Ред Булл», занявшему первые два места на минувшем Гран-при Бахрейна.

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