Шварцман показал свой комбинезон для выступлений в новом чемпионате

Резервный гонщик итальянской команды Формулы-1 «Феррари» Роберт Шварцман в социальных сетях опубликовал фотографию в комбинезоне для выступлений в чемпионате GT World Challenge Europe.

Из личного архива Фото: Роберт Шварцман

Напомним, Шварцман подписал контракт с командой AF Corse и станет напарником Никласа Нильсена и Алессио Роверы за рулём «Феррари» 296 GT3. Кроме того, Шварцман выступит в гонке «24 часа Спа».

Российский гонщик официально покинул ряды Академии «Феррари», но оставил за собой роль резервного пилота итальянской команды в Формуле-1.

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Вместе с Робертом резервным пилотом «Скудерии» является Антонио Джовинацци. На тех Гран-при, когда итальянец будет занят в чемпионате мира по гонкам на выносливость WEC, именно Шварцман будет приезжать на этапы на случай необходимости подменить кого-то из боевых гонщиков.