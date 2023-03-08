Шварцман показал свой комбинезон для выступлений в новом чемпионате

Резервный гонщик итальянской команды Формулы-1 «Феррари» Роберт Шварцман в социальных сетях опубликовал фотографию в комбинезоне для выступлений в чемпионате GT World Challenge Europe.
Из личного архива
Фото: Роберт Шварцман
Напомним, Шварцман подписал контракт с командой AF Corse и станет напарником Никласа Нильсена и Алессио Роверы за рулём «Феррари» 296 GT3. Кроме того, Шварцман выступит в гонке «24 часа Спа».
Российский гонщик официально покинул ряды Академии «Феррари», но оставил за собой роль резервного пилота итальянской команды в Формуле-1.
Вместе с Робертом резервным пилотом «Скудерии» является Антонио Джовинацци. На тех Гран-при, когда итальянец будет занят в чемпионате мира по гонкам на выносливость WEC, именно Шварцман будет приезжать на этапы на случай необходимости подменить кого-то из боевых гонщиков.
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