Хэмилтон — об авто «Мерседеса»: нужно прямо сказать: «Да, Льюис, мы тебя не слушали»
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Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о сложностях команды с новым автомобилем.
«В прошлом году я говорил команде о проблемах, связанных с машиной. В конце концов, я пилотировал так много болидов в своей жизни и знаю, что действительно нужно. Речь идёт об ответственности, о том, чтобы взять и прямо сказать: «Да, знаешь, мы тебя не послушали, и теперь нам надо работать». Однако мы по-прежнему многократные чемпионы мира. Да, у нас не получилось в этот раз, не получилось в прошлом году, но это не значит, что мы не можем двигаться вперёд», — приводит слова Хэмилтона PlanetF1 со ссылкой на Chequered Flag podcast.
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