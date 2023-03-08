Motorsport: «Мерседес» вернул бывшего технического директора для помощи с болидом

Бывший технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон вернулся в технический отдел команды для работы над нынешним болидом. Об этом информирует Motorsport Italia.
Эллисон покинул технический отдел «Мерседеса» летом 2021 года. Пост технического директора в немецкой команде он занимал с 2017 по 2021 год. За это время «Мерседес» четыре раза выигрывал Кубок конструкторов.
Напомним, о намерении изменить концепцию нынешнего болида на старте нового сезона Формулы-1 заявил руководитель «Мерседеса» Тото Вольф. Ранее сообщалось, что немецкая команда прорабатывает концепцию автомобиля с изменёнными (более широкими) боковыми понтонами. Позже советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о сложностях, с которыми «Мерседес» может столкнуться при изменении концепции.
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