Марко указал на серьёзную проблему для «Мерседеса» при изменении концепции болида

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказал мнение, что «Мерседес» может столкнуться с трудностями, если сейчас пойдёт на изменение концепции нынешнего автомобиля.

«Существует ограничение по расходам, поэтому всё, что они попробуют или перепроектируют, скажется на бюджете, который был запланирован на другие цели», – приводит слова Марко GrandPX.news со ссылкой на Servus TV.

О намерении изменить концепцию нынешнего болида на старте нового сезона Формулы-1 заявил руководитель «Мерседеса» Тото Вольф.

Ранее сообщалось, что немецкая команда в настоящий момент всё-таки прорабатывает концепцию болида с изменёнными (более широкими) боковыми понтонами.

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