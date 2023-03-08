Росберг: не думаю, что Хэмилтон размышляет об уходе из Формулы-1

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг считает, что Льюис Хэмитон настроен выиграть восьмой титул в составе команды «Мерседес».

«Нет, я не думаю, что сейчас Льюис Хэмилтон думает об уходе из Формулы-1. Думаю, он максимально мотивирован. Ему хочется помочь „Мерседесу“ вернуться на вершину и стать восьмикратным чемпионом мира. Почему нет? Я думаю, что у него есть все шансы на это. Все мы будем рады, если Льюис снова составит конкуренцию Максу Ферстаппену», — приводит слова Нико Росберга Sky Sports.

Действующий контракт Льюиса Хэмилтона с «Мерседесом» рассчитан до конца 2023 года. Стоит отметить, что в прошлом сезоне Хэмилтон не выиграл ни одной гонки впервые в карьере.

Ранее Росберг поделился мнением о сложностях «Мерседеса» в новом сезоне Формулы-1.