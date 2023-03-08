Брандл: отставание «Мерседеса» от «Ред Булл» на Гран-при Бахрейна – шок

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Мартин Брандл оценил выступление «Мерседеса» на Гран-при Бахрейна, прошедшего с 3 по 5 марта в Сахире. Напомним, британцы Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл заняли пятое и седьмое места соответственно.
«Потрясающее выступление: машины «Мерседеса» и «Астон Мартин» сражались между собой на протяжении всей гонки, а также пытались догнать Карлоса Сайнса из «Феррари». Однако Льюис Хэмилтон, несмотря на это, отстал от Макса [Ферстаппена] на 50 секунд под конец гонки, а Джордж Рассел ещё больше. Шесть десятых, на которые они отстали в квалификации, превратились в секунду, и это шок», – приводит слова Брандла Sky Sports.
Ранее пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о сложностях команды с новым автомобилем.
Льюис Хэмилтон гоняет по улицам японского города
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