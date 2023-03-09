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Штрафные баллы гонщиков Формулы-1 после Гран-при Бахрейна

Штрафные баллы гонщиков Формулы-1 после Гран-при Бахрейна
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По итогам первого этапа чемпионата мира Формулы-1 сезона-2023, Гран-при Бахрейна, никто из пилотов не получил штрафные баллы в суперлицензию. Примечательно, что нарушения, допущенные пилотом «Альпин» Эстебаном Оконом и гонщиком «Хааса» Нико Хюлькенбергом не привели к штрафным баллам — стюарды смягчили наказания в вопросе влияния выездов за пределы трассы и нарушений процедуры старта с точки зрения начисления штрафных баллов. Отныне за подобные нарушения пилоты будут получать только штрафы, влияющие непосредственно на гонку.

Возглавляет таблицу штрафных баллов по-прежнему Пьер Гасли — на счету пилота «Альпин» 10 баллов, которые сгорят во второй половине мая 2023 года. Француз всё ещё находится в шаге от дисквалификации.

ПилотКомандаБаллыКогда сгорят
Пьер Гасли«Альпин»1022 мая 2023 года — 2 балла
Лэнс Стролл«Астон Мартин»89 апреля 2023 года — 2 балла
Александер Албон«Уильямс»727 марта 2023 года — 2 балла
Фернандо Алонсо«Астон Мартин»68 мая 2023 года — 2 балла
Юки Цунода«Альфа Таури»43 июля 2023 года — 2 балла
Эстебан Окон«Альпин»520 марта 2023 года — 2 балла
Джордж Расселл«Мерседес»410 июля 2023 года — 2 балла
Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»427 марта 2023 года — 1 балл
Кевин Магнуссен«Хаас»38 мая 2023 года — 2 балла
Ландо Норрис«Макларен»310 июля 2023 года — 1 балл
Серхио Перес«Ред Булл»22 октября 2023 года — 2 балла
Макс Ферстаппен«Ред Булл»213 ноября 2023 года — 2 балла
Шарль Леклер«Феррари»19 октября 2023 года — 1 балл
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