Штрафные баллы гонщиков Формулы-1 после Гран-при Бахрейна

По итогам первого этапа чемпионата мира Формулы-1 сезона-2023, Гран-при Бахрейна, никто из пилотов не получил штрафные баллы в суперлицензию. Примечательно, что нарушения, допущенные пилотом «Альпин» Эстебаном Оконом и гонщиком «Хааса» Нико Хюлькенбергом не привели к штрафным баллам — стюарды смягчили наказания в вопросе влияния выездов за пределы трассы и нарушений процедуры старта с точки зрения начисления штрафных баллов. Отныне за подобные нарушения пилоты будут получать только штрафы, влияющие непосредственно на гонку.

Возглавляет таблицу штрафных баллов по-прежнему Пьер Гасли — на счету пилота «Альпин» 10 баллов, которые сгорят во второй половине мая 2023 года. Француз всё ещё находится в шаге от дисквалификации.