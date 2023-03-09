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Вассёр: думаю, «Мерседес» скоро проснётся

Вассёр: думаю, «Мерседес» скоро проснётся
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр считает, что «Мерседес» сможет вернуться в борьбу за победы в сезоне-2023.

«Это была первая гонка, так что не стоит делать каких-то выводов. Думаю, «Мерседес» скоро проснётся. Мы не знаем, что будет на следующей неделе. Гонка в Джидде станет другой историей с другим асфальтом. Так что стоит посмотреть на итоги этапа в Джидде, после чего у нас будет лучшая картина», — приводит слова Фредерика Вассёра Autosport.

По итогам Гран-при Бахрейна Льюис Хэмилтон финишировал пятым, Джордж Расселл пришёл к финишу седьмым. Победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, компанию на подиуме ему составили его напарник Серхио Перес и гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

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