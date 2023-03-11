«Мерседес» обратился к болельщикам после неудачного старта сезона

«Мерседес» выпустил заявление на официальном сайте, обратившись к болельщикам после неудачного начала сезона-2023 Формулы-1.
«Бахрейн стал болезненным этапом для всех нас, кто начинает любой сезон с желанием побороться за чемпионство. Всем больно, что машина, в которую вложили столько сил, не оправдала ожиданий. Мы понимаем, как обидно болельщикам. Ваша поддержка необычайно важна для нас.
В первую очередь мы не будем паниковать. В Формуле-1 люди легко находят виновных, но мы выше этого. В команде мы говорим, что для признания неудачи нужна смелость, для того, чтобы взять ответственность на себя — характер, а сила в том, чтобы увидеть возможность даже в провале. Уже готовятся обновления на ближайшие гонки, но чудес не бывает. Ситуация не изменится сразу.
Во-вторых, мы не опускаем голову и продолжим путь. Мы — «Мерседес». Мы вместе, несмотря ни на что — от Тото Вольфа, Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла до каждой женщины и каждого мужчины на базе.
В-третьих, просим всех вас поделиться энергией. Критикуете вы или поддерживаете, но мы хотим, чтобы социальные сети оставались безопасным местом для обсуждений с уважением ко всем. Мы уже начали трудиться, чтобы изменить курс сезона», — говорится в заявлении.
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