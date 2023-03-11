В «Уильямсе» рассказали, когда определятся с поставщиком двигателей на сезон-2026

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз сообщил, что команда примет решение о поставщике двигателей в этом году.
«Мы довольны многолетними отношениями. «Мерседес» в среднем на протяжении последних 15 лет производил лучшие силовые установки. Сейчас мы рассматриваем «Мерседес» и других производителей. Нужно изучить рынок и принять решение. Мы сделаем это в 2023 году.
В какой-то момент мы должны сами распоряжаться собственной судьбой. Нельзя просто рассчитывать на то, что другая команда предоставит детали. Как бы хороши ни были компоненты, ты очень поздно узнаешь направление, в котором нужно развивать аэродинамику. Это определяется решениями, которые принимает автопроизводитель. Но сейчас есть вопросы поважнее», — приводит слова Ваулза Motorsport Week.
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