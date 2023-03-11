Боттас: в «Альфа Ромео» я по-настоящему могу быть собой

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас сравнил своё пребывание в швейцарской команде с временем выступлений в «Мерседесе».

«Атмосфера очень сильно отличается. Конечно, большую роль играет тот факт, что при сражении за титул давление гораздо больше и прочее. Но дело и в размере команды. Для меня это является одним из важнейших факторов, которые помогают мне чувствовать себя раскрепощённее — я чувствую больше уверенности в будущем. Здесь я по-настоящему могу быть собой. Так что да, разница с «Мерседесом» огромная. Политика компании у разных работодателей отличается, какие-то вещи могут ограничиваться», — приводит слова Валттери Боттаса PlanetF1.

Боттас выступал в «Мерседесе» с 2017 по 2021 год. Перед прошлым сезоном Боттас покинул команду «Мерседес», уступив место британскому пилоту Джорджу Расселлу, а сам перешёл в «Альфа Ромео», где его напарником является китайский гонщик Гуаньюй Чжоу.