Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Джо Рамирес: Ферстаппен — Айртон Сенна в современной Формуле-1

Джо Рамирес: Ферстаппен — Айртон Сенна в современной Формуле-1
Комментарии

Легенда Формулы-1, бывший координатор «Макларена» Джо Рамирес поделился мнением о пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене и сравнил его с Айртоном Сенной.

«Самая безопасная ставка на 2023 год — победа Макса Ферстаппена. Очень хороший парень. Он — Айртон Сенна в современной Формуле-1. С этой машиной, этой командой и Эдрианом Ньюи его практически невозможно остановить. Чеко тоже очень хорош, но ему не хватает инстинкта убийцы, который есть у Макса», — цитирует Рамиреса PlanetF1.

Макс Ферстаппен в прошлом сезоне стал чемпионом мира во второй раз в карьере. Его напарник Серхио Перес занял третье место в общем зачёте пилотов.

В новом сезоне Формулы-1 Ферстаппен уже выиграл гонку Гран-при Бахрейна в прошлые выходные, Перес финишировал вторым.

Что может лишить Макса Ферстаппена чемпионства? Есть 4 сценария Что может лишить Макса Ферстаппена чемпионства? Есть 4 сценария
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023