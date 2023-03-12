Джо Рамирес: Ферстаппен — Айртон Сенна в современной Формуле-1

Легенда Формулы-1, бывший координатор «Макларена» Джо Рамирес поделился мнением о пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене и сравнил его с Айртоном Сенной.

«Самая безопасная ставка на 2023 год — победа Макса Ферстаппена. Очень хороший парень. Он — Айртон Сенна в современной Формуле-1. С этой машиной, этой командой и Эдрианом Ньюи его практически невозможно остановить. Чеко тоже очень хорош, но ему не хватает инстинкта убийцы, который есть у Макса», — цитирует Рамиреса PlanetF1.

Макс Ферстаппен в прошлом сезоне стал чемпионом мира во второй раз в карьере. Его напарник Серхио Перес занял третье место в общем зачёте пилотов.

В новом сезоне Формулы-1 Ферстаппен уже выиграл гонку Гран-при Бахрейна в прошлые выходные, Перес финишировал вторым.