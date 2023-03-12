Култхард: Гран-при Бахрейна — угрожающий знак, что Ферстаппен возьмёт третий титул

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард высказался о минувшем Гран-при Бахрейна, а также выделил сильные стороны фаворита чемпионата и гонщика «Ред Булл», голландца Макса Ферстаппена.

«Я считаю, что подобный старт сезона – угрожающий знак в пользу того, что Макс возьмёт третий титул. Он в очередной раз доказал, что у него дух воина. Его рабочая этика – вот что у него не отнять, как и его природный талант. Это и даёт ему преимущество над остальными.

Перес также является очень талантливым пилотом, но его отделяют от Макса те самые 0,05 секунды. Всегда будут выдающиеся пилоты, и прямо сейчас таким является Макс», – приводит слова Култхарда The Times Of India.

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