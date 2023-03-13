Норрис — об Алонсо: он может стать чемпионом в этом году. Можете представить?

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис заявил во время стрима в социальных сетях, что считает двукратного чемпиона мира испанца Фернандо Алонсо потенциальным претендентом на титул в нынешнем сезоне.

Так, Норрис показал свою коллекцию шлемов, один из которых был подарен ему Алонсо, на тот момент выступавшим за «Альпин»:

«Фернандо Алонсо! Он может стать чемпионом мира в этом году. Можете себе представить?»

Норрис получил шлем от Алонсо в 2021 году, испанец оставил на нём свою подпись: «Ты рок-звезда! Всего наилучшего Ландо в будущем».

Ранее в интервью двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен высказался о своих отношениях с Норрисом.

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Алонсо показал, как тренирует реакцию в межсезонье: