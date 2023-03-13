Зафнауэр: поздравляю «Астон Мартин». У «Форс-Индии» тоже был подиум в 2014 году

Глава «Альпин» Отмар Зафнауэр критично высказался о перспективах британского коллектива «Астон Мартин», несмотря на успех команды на минувшем Гран-при Бахрейна.

«Астон Мартин» совершили скачок. Нужно оставаться честным, это всегда была хорошая команда. Мои поздравления, но я считаю, что «Форс-Индия» оказалась в таком же положении в 2014 году (подиум стал единственным для команды в сезоне. – Прим. «Чемпионата»). Перес тогда квалифицировался пятым, и в гонке у него был хороший темп», – цитирует Зафнауэра Motorsport.

Напомним, на первом в сезоне Гран-при Бахрейна пилот «Астон Мартин» и двукратный чемпион мира, испанец Фернандо Алонсо стал пятым в квалификации. В гонке же испанец, обойдя монегаска Шарля Леклера и соотечественника Карлоса Сайнса из «Феррари», стал третьим. Напарник Алонсо, канадец Лэнс Стролл, тяжело травмировавшийся на предсезонной подготовке, но всё же вышедший на старт, финишировал шестым.