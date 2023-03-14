Хельмут Марко высказался об уходе из «Ред Булл»
Поделиться
Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, что в любой момент может покинуть команду, если работа ему больше не будет доставлять удовольствие.
«Я свободный человек и могу остановиться в любой момент, если работа больше не будет доставлять мне удовольствия. Нужно просто подождать и посмотреть, что принесёт будущее», — приводит слова Марко Speedweek.
В минувшем сезоне Формулы-1 «Ред Булл» досрочно выиграл Кубок конструкторов. Его обладателем австрийский гоночный коллектив стал после Гран-при США, где пилот команды Макс Ферстаппен занял первое место, а его напарник мексиканец Серхио Перес показал четвёртый результат.
«Ты гладиатор!» Джери Холлиуэлл посидела в болиде пилота Серхио Переса:
Комментарии
- 14 марта 2023
-
10:58
-
10:15
-
09:41
- 13 марта 2023
-
23:38
-
22:40
-
21:51
-
20:47
-
20:10
-
19:49
-
18:46
-
18:31
-
17:33
-
16:20
-
15:47
-
15:28
-
14:08
-
13:18
-
12:19
-
11:58
-
11:36
-
10:59
-
10:56
-
10:08
-
09:51
-
03:01
-
00:46
- 12 марта 2023
-
23:57
-
22:40
-
21:36
-
20:47
-
19:38
-
18:36
-
17:32
-
16:25
-
15:28
Партнерский контент