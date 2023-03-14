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Хельмут Марко высказался об уходе из «Ред Булл»

Хельмут Марко высказался об уходе из «Ред Булл»
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, что в любой момент может покинуть команду, если работа ему больше не будет доставлять удовольствие.

«Я свободный человек и могу остановиться в любой момент, если работа больше не будет доставлять мне удовольствия. Нужно просто подождать и посмотреть, что принесёт будущее», — приводит слова Марко Speedweek.

В минувшем сезоне Формулы-1 «Ред Булл» досрочно выиграл Кубок конструкторов. Его обладателем австрийский гоночный коллектив стал после Гран-при США, где пилот команды Макс Ферстаппен занял первое место, а его напарник мексиканец Серхио Перес показал четвёртый результат.

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