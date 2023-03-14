Криштиану Роналду по контракту должен будет посетить Гран-при Саудовской Аравии

Знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду будет обязан посетить Гран-при Формулы-1 в Саудовской Аравии. Это указано в одном из пунктов его контракта с командой «Аль-Наср». Об этом сообщает The Sun. Гран-при Саудовской Аравии пройдёт с 17 по 19 марта.

Ранее Роналду уже посещал Гран-при Монако Формулы-1 2019 года, где проводил фотосессию с Льюисом Хэмилтоном.

Напомним, зарплата футболиста составляет примерно £ 173 млн в год. Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» в ноябре прошлого года. В январе 2023-го он подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Наср». Перед уходом из клуба португалец дал скандальное интервью журналисту Пирсу Моргану.

Роналду крикнули, что Месси намного лучше: