Ферстаппен объяснил, почему не ждёт для «Ред Булл» лёгкой гонки в Саудовской Аравии
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Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о предстоящей гонке на Гран-при Саудовской Аравии, которая пройдёт в ближайшие выходные.
«После отличного старта в Бахрейне я не жду, что в Джидде будет легко. Это совершенно другая трасса, и машина должна быть очень быстрой. Учитывая скоростные повороты, я верю, что на этой трассе наша машина может быть сильна. Внесённые изменения в трассу в основном направлены на улучшение видимости, так что, надеюсь, это поможет нам, пилотам, так как в некоторых местах трасса была опасной. Это действительно крутая уличная трасса с хорошим сцеплением, поэтому мне всегда нравится возвращаться в Джидду», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».
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